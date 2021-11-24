В Таганроге бывшего борца с нелегальным алкоголем осудили за посредничество во взятке

Известно, что подсудимый, находясь в должности старшего оперуполномоченного отделения по преступлениям на потребительском рынке и в сфере незаконного оборота алкогольной продукции МВД России по городу Таганрогу, в 2018 году сказал учредителю ООО «НЕФТЕМАРКЕТ», что знаком с должностными лицами Инспекции федеральной налоговой службы, которые могут уменьшить суммы недоимки налога организации.