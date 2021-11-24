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В Таганроге бывшего борца с нелегальным алкоголем осудили за посредничество во взятке

24 ноября 2021, 18:41
Фото: pixabay.com
Таганрогский городской суд признал виновным бывшего борца с коррупцией Вячеслава Попова за посредничество во взяточнистве, сообщает пресс-служба объединенных судов.

Известно, что подсудимый, находясь в должности старшего оперуполномоченного отделения по преступлениям на потребительском рынке и в сфере незаконного оборота алкогольной продукции МВД России по городу Таганрогу, в 2018 году сказал учредителю ООО «НЕФТЕМАРКЕТ», что знаком с должностными лицами Инспекции федеральной налоговой службы, которые могут уменьшить суммы недоимки налога организации.

После чего Вячеслав Попов предложил бизнесмену стать посредником в этом деле и передать налоговой за «услугу» определенную сумму денег. Сначала назвал 400 тысяч рублей, а потом — 500 тысяч рублей.

По данному делу суд назначил Попову наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также фигуранта оштрафовали на 2,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону экс-инспектор ГИБДД получил срок за подделку документов о ДТП.

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