Голубев рассказал о сложнейшем этапе строительства моста через Дон на обходе Аксая

На строящемся мосту через Дон на данный момент проводится работа по надвижке пролетных строений. Отмечается, что это один из наиболее сложных этапов в строительстве. Также сейчас ведутся работы по установке стапеля, на котором блоки пролетных строений соединят в единое целое.