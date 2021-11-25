Голубев рассказал о сложнейшем этапе строительства моста через Дон на обходе Аксая

На строящемся мосту через Дон на данный момент проводится работа по надвижке пролетных строений. Отмечается, что это один из наиболее сложных этапов в строительстве. Также сейчас ведутся работы по установке стапеля, на котором блоки пролетных строений соединят в единое целое.
Зимой на мосту будут проводить монтаж поперечных и консольных балок, а также опалубки для того, чтобы дальше можно было забетонировать будущую проезжую часть. Также мостостроители будут работать на русловых опорах. Сейчас готовность нового участка обхода Аксая составляет 30%.
«Федеральная магистраль М-4 „Дон“ на этом участке давно исчерпала свою пропускную способность, поэтому освободить подъезды к Ростову позволит именно строительство обхода», — сказал министр транспорта Владимир Окунев.