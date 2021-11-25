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Голубев рассказал о сложнейшем этапе строительства моста через Дон на обходе Аксая

25 ноября 2021, 05:18
Фото: donland.ru
На обходе Аксая ведется надвижка пролетных строений будущего моста, готовность работ составляет 30%, сообщается на сайте правительства Ростовской области.

На строящемся мосту через Дон на данный момент проводится работа по надвижке пролетных строений. Отмечается, что это один из наиболее сложных этапов в строительстве. Также сейчас ведутся работы по установке стапеля, на котором блоки пролетных строений соединят в единое целое.

Зимой на мосту будут проводить монтаж поперечных и консольных балок, а также опалубки для того, чтобы дальше можно было забетонировать будущую проезжую часть. Также мостостроители будут работать на русловых опорах. Сейчас готовность нового участка обхода Аксая составляет 30%.

«Федеральная магистраль М-4 „Дон“ на этом участке давно исчерпала свою пропускную способность, поэтому освободить подъезды к Ростову позволит именно строительство обхода», — сказал министр транспорта Владимир Окунев.

Напомним, что в Ростове-на-Дону к 2035 году возведут 10 мостов и путепроводов.

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