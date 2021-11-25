Около 170 млн руб сэкономили на строительстве моста на Малиновского в Ростове-на-Дону

Это пока является предварительной информацией, сейчас идет уточнение по документам. На какие именно цели потратят деньги, пока не раскрывается.
Также стало известно, что в городе удалось сэкономить бюджетные деньги за счет централизации закупок. Только в отрасли ЖКХ она составила 66%.
«Дорожно-транспортная сфера остается наиболее проблемной в части осуществления закупок. Большое количество нарушений связано с недостаточной квалификацией специалистов», — уточнили с мэрии.
Напомним, что мост на Малиновского закрыли 4 января 2021 года, после чего начала реконструкция. Полностью реализация проекта завершится в конце текущего года, пока открыты для движения пять полос из шести.