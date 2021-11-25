Урбанисты назвали «безумным» проект расширения улицы Вавилова в Ростове

Он вспоминает, что в 2018 и 2020 годах шли разговоры о том, чтобы начать строить продление улицы Орбитальной от Добровольского до Зрелищной, стоимостью 3 миллиарда рублей.
«Это гораздо более необходимый и полезный проект, чем Вавилова. Потому что получается связь Суворовского с Северным, а участок Орбитальной — это будущая объездная дорога города, на которой, согласно программе комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) должен появиться трамвай. В ПКРТИ предлагается сделать из кольца Королева/Вавилова перекресток. И в сочетании с объездом по Орбитальной, пробка на дороге в этом месте должна полностью исчезнуть, — отмечает Артемий Зайцев. — Однако вместо реализации разумных планов, администрация заказала проект расширения Вавилова с двух до четырех полос».
Однако в проекте оказалось не четыре полосы, а восемь, потому что добавили два боковых 2-х двухполосных проезда возле главной четырехполосной дороги, чтобы было меньше перекрёстков.
«В итоге, получился проект стоимостью 5,5 миллиарда рублей. А это как три раза построить мост на Малиновского с дорогами, которые обошлись в 1,9 миллиарда рублей. Проект Вавилова представили к финансированию вместо Орбитальной, несмотря на то, что правительство готово дать на него 4 миллиарда рублей. Получается, что если деньги не дадут, город возьмёт кредит — 1,5 миллиарда рублей. А если деньги дадут, то урежут в другом месте. Например, не сделают продление Набережной или проспекта Стачки».
Урбанист недоумевает: боковые проезды занимают четыре полосы, и нужны лишь для подъезда к домам частного сектора.
«Самое смешное Логвиненко пообещал, что две центральные полосы из восьми будут для автобусов. Получается, что весь проект Вавилова с расширением с двух до восьми полос — это, по сути, проект по добавлению двух полезных полос для автобуса на участке трех километров, и всё" — говорит Артемий Зайцев.
Авторы ресурса «Урбанистика — Ростов-на-Дону» собрали 500 голосов на сайте «Активный Ростовчанин» за то, чтобы до Северного кладбища заасфальтировали дороги и сделали мосты, чтобы пешеходы не ходили через грязь и камыши на кладбище. Администрация рассмотрела инициативу и отказала.
«Мы не ждём от реализации проекта расширения Вавилова ничего хорошего, вскоре и на продолжении Вавилова и на Каменке пробки только вырастут, а расширить все дороги невозможно», — резюмирует Артемий Зайцев.
Ранее RostovGazeta сообщала, что строительство дороги на Орбитальной начнется после реконструкции Вавилова в Ростове.