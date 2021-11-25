Урбанисты назвали «безумным» проект расширения улицы Вавилова в Ростове

«Это гораздо более необходимый и полезный проект, чем Вавилова. Потому что получается связь Суворовского с Северным, а участок Орбитальной — это будущая объездная дорога города, на которой, согласно программе комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) должен появиться трамвай. В ПКРТИ предлагается сделать из кольца Королева/Вавилова перекресток. И в сочетании с объездом по Орбитальной, пробка на дороге в этом месте должна полностью исчезнуть, — отмечает Артемий Зайцев. — Однако вместо реализации разумных планов, администрация заказала проект расширения Вавилова с двух до четырех полос».