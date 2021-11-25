В Ростове на открытие городской елки выделили около 2,16 млн рублей в 2021 году

Заказчиком работ за 2,16 миллиона рублей выступило управление культуры Ростова-на-Дону.
За эти средства заказчик ожидает от исполнителя установку сцены, светового и звукового оборудования, а также обеспечение работы технического персонала. Вместе с этим подрядчик должен провести монтаж конструкций с момента заключения контракта по 31 декабря 2021 года с предоставлением фотосъемки объектов закупки в дневное и вечернее время, а также последующий демонтаж сооружений после завершения праздничных гуляний.
Подать заявку для участия в конкурсе можно до 3 декабря, а победителя аукциона выберут уже спустя три дня после рассмотрения всех заявок участников.
Ранее в Ростове объявили аукционы для поиска организаций, которые подготовят новогодние декорации общей стоимостью 26,7 миллиона рублей.