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В Ростове на открытие городской елки выделили около 2,16 млн рублей в 2021 году

25 ноября 2021, 13:33
Фото: rostov-gorod.ru
ёлка
В Ростове объявили аукцион для поиска подрядчика, который проведет установку сцены и декорации для открытия городской елки, данные заявки разместили на портале госзакупок.

Заказчиком работ за 2,16 миллиона рублей выступило управление культуры Ростова-на-Дону.

За эти средства заказчик ожидает от исполнителя установку сцены, светового и звукового оборудования, а также обеспечение работы технического персонала. Вместе с этим подрядчик должен провести монтаж конструкций с момента заключения контракта по 31 декабря 2021 года с предоставлением фотосъемки объектов закупки в дневное и вечернее время, а также последующий демонтаж сооружений после завершения праздничных гуляний.

Подать заявку для участия в конкурсе можно до 3 декабря, а победителя аукциона выберут уже спустя три дня после рассмотрения всех заявок участников.

Ранее в Ростове объявили аукционы для поиска организаций, которые подготовят новогодние декорации общей стоимостью 26,7 миллиона рублей.

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