В Ростове на открытие городской елки выделили около 2,16 млн рублей в 2021 году

За эти средства заказчик ожидает от исполнителя установку сцены, светового и звукового оборудования, а также обеспечение работы технического персонала. Вместе с этим подрядчик должен провести монтаж конструкций с момента заключения контракта по 31 декабря 2021 года с предоставлением фотосъемки объектов закупки в дневное и вечернее время, а также последующий демонтаж сооружений после завершения праздничных гуляний.