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Подростку в Шахтах оторвало часть руки взрывом петарды

26 ноября 2021, 16:38
Фото: pixabay.com
В городе Шахты петарда взорвалась в руках у школьника и оторвала ему кисть руки, сообщает информационный портал «АиФ».

Мальчик, обучающийся в девятом классе решил испытать пиротехнику, которую купил, готовясь ко встрече Нового года, однако испытания прошли неблагополучно. Инцидент случился 24 ноября.

Ребенок зажег фитиль, но отбросить петарду не успел, она взорвалась прямо у него в руке. Медики не смогли восстановить руку несмотря на то, что мальчика экстренно госпитализировали.

Известно, что девятиклассник воспитывается в благополучной семье и ранее не состоял на учете в ПДН, полиция начала проверку по факту произошедшего.

Ранее в России предложили использовать петарды только 5 дней в году.

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