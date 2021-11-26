В 2022 году систему здравоохранения Ростовской области ожидает модернизация

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что в настоящий момент на обсуждении находятся вопросы перевода районных медучреждений на областной уровень. Для этого потребуется не только рассмотреть вопросы оформления земельных участков и собственности, но также провести кадровые перестановки, включающие прием и увольнение сотрудников.
«Решения по вопросам организационного характера будут подписаны мною, я не исключаю, уже в декабре», — анонсировал будущие изменения Василий Голубев.
Кроме того власти сообщили, что до 2024 года сфере здравоохранения выделили бюджет в размере, превышающем 59 миллиардов рублей. Эти деньги в ближайшие годы будут потрачены на строительство и ремонт больниц, закупку медицинского оборудования и лекарств.