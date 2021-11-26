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В 2022 году систему здравоохранения Ростовской области ожидает модернизация

26 ноября 2021, 07:30
Фото: Медиахолдинг1Mi
В декабре власти Ростовской области подпишут документы о модернизации системы здравоохранения, информацией об этом поделилась пресс-служба правительства региона.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что в настоящий момент на обсуждении находятся вопросы перевода районных медучреждений на областной уровень. Для этого потребуется не только рассмотреть вопросы оформления земельных участков и собственности, но также провести кадровые перестановки, включающие прием и увольнение сотрудников.

«Решения по вопросам организационного характера будут подписаны мною, я не исключаю, уже в декабре», — анонсировал будущие изменения Василий Голубев.

Кроме того власти сообщили, что до 2024 года сфере здравоохранения выделили бюджет в размере, превышающем 59 миллиардов рублей. Эти деньги в ближайшие годы будут потрачены на строительство и ремонт больниц, закупку медицинского оборудования и лекарств.

Ранее открытие инфекционной больницы в Ростове перенесли на декабрь текущего года.

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