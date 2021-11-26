В 2022 году систему здравоохранения Ростовской области ожидает модернизация

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что в настоящий момент на обсуждении находятся вопросы перевода районных медучреждений на областной уровень. Для этого потребуется не только рассмотреть вопросы оформления земельных участков и собственности, но также провести кадровые перестановки, включающие прием и увольнение сотрудников.