В машинах экипажей ГИБДД в Ростове нашли «глушилки» видеорегистраторов

Устройства, которые могут «глушить» работу видеорегистраторов в автомобилях ГИБДД обнаружили в ходе проверки. Ранее видеорегистраторами и аудиозаписывающими устройствами автомобили экипажей оборудовали в рамках борьбы с коррупцией. Однако теперь выяснилось, что в салоне были также установлены гаджеты, способные нарушать работу этих устройств и создавать помехи.
«Глушилки» обнаружили в 50 машинах ДПС. Издание не исключает вероятности того, что устройства не могли появиться в машинах без указаний руководства городского ГИБДД.
В ближайшее время проверят и другие автомобили экипажей ГИБДД. В ГИБДД факт проведения данной проверки журналистам также подтвердили.
Напомним, что ранее в Ростове-на-Дону экс-инспектор ГИБДД получил срок за подделку документов о ДТП. Он сфальсифицировал доказательства по делу об административном нарушении.