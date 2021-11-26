В машинах экипажей ГИБДД в Ростове нашли «глушилки» видеорегистраторов

Устройства, которые могут «глушить» работу видеорегистраторов в автомобилях ГИБДД обнаружили в ходе проверки. Ранее видеорегистраторами и аудиозаписывающими устройствами автомобили экипажей оборудовали в рамках борьбы с коррупцией. Однако теперь выяснилось, что в салоне были также установлены гаджеты, способные нарушать работу этих устройств и создавать помехи.