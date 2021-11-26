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В машинах экипажей ГИБДД в Ростове нашли «глушилки» видеорегистраторов

26 ноября 2021, 15:35
Фото: master1305 / freepik.com
В Ростове-на-Дону в патрульных машинах ГИБДД нашли устройства, которые отключают видеорегистраторы, пишет информационный портал 161.ру.

Устройства, которые могут «глушить» работу видеорегистраторов в автомобилях ГИБДД обнаружили в ходе проверки. Ранее видеорегистраторами и аудиозаписывающими устройствами автомобили экипажей оборудовали в рамках борьбы с коррупцией. Однако теперь выяснилось, что в салоне были также установлены гаджеты, способные нарушать работу этих устройств и создавать помехи.

«Глушилки» обнаружили в 50 машинах ДПС. Издание не исключает вероятности того, что устройства не могли появиться в машинах без указаний руководства городского ГИБДД.

В ближайшее время проверят и другие автомобили экипажей ГИБДД. В ГИБДД факт проведения данной проверки журналистам также подтвердили.

Напомним, что ранее в Ростове-на-Дону экс-инспектор ГИБДД получил срок за подделку документов о ДТП. Он сфальсифицировал доказательства по делу об административном нарушении.

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#Новости#Происшествия
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