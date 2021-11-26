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В ноябре ростовское СИЗО закрыли на карантин из-за коронавируса

26 ноября 2021, 07:03
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове из-за закрытия СИЗО на карантин начали переносить заседания по судебным процессам, информация об этом появилась на портале Ленинского районного суда.

Ленинский районный суд перенес заседание по делу Александра Исюка, подозреваемого в ложном доносе. Заседание должно было состояться 25 ноября, однако было перенесено на 9 декабря. Причиной подобного решения стал карантин в следственном изоляторе № 4, объявленный из-за вспышки коронавируса на территории СИЗО.

Портал 1Rnd сообщил, что карантин на территории СИЗО будет продолжаться две недели, поэтому доставка подследственных в залы суда в течение этого периода осуществляться не будет.

Ранее Александр Исюк утверждал, что член банды Цапков Владимир Алексеев вымогал у владельца «ЮСТ» 70 миллионов рублей.

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