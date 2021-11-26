В ноябре ростовское СИЗО закрыли на карантин из-за коронавируса

Ленинский районный суд перенес заседание по делу Александра Исюка, подозреваемого в ложном доносе. Заседание должно было состояться 25 ноября, однако было перенесено на 9 декабря. Причиной подобного решения стал карантин в следственном изоляторе № 4, объявленный из-за вспышки коронавируса на территории СИЗО.