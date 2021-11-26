В Таганроге заявили о критический ситуации с хранением тел умерших от коронавируса

Ранее в Сети начали распространять видео, на котором на улице лежат большие черные пакеты. Автор утверждал, что в них находятся тела из-за очереди на вскрытие.
В мэрии рассказали изданию, что в данный момент «Патологоанатомическое бюро» не справляется с нагрузкой, что привело к проблемам. При этом в прошлом году закупили холодильную камеру, но этого оказалось недостаточно.
Чтобы нормализовать ситуацию, увеличили число вскрытий, что должно ликвидировать очередь. Также тела теперь хранят в камерах, которые используют для биопсийного материала.
Отмечается, что сейчас для выдачи тела необходимо ждать до двух недель.