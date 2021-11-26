rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Таганроге заявили о критический ситуации с хранением тел умерших от коронавируса

26 ноября 2021, 04:38
Фото: pixabay
В Таганроге сложилась критическая ситуация с хранением тел людей, которые скончались из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию администрации.

Ранее в Сети начали распространять видео, на котором на улице лежат большие черные пакеты. Автор утверждал, что в них находятся тела из-за очереди на вскрытие.

В мэрии рассказали изданию, что в данный момент «Патологоанатомическое бюро» не справляется с нагрузкой, что привело к проблемам. При этом в прошлом году закупили холодильную камеру, но этого оказалось недостаточно.

Чтобы нормализовать ситуацию, увеличили число вскрытий, что должно ликвидировать очередь. Также тела теперь хранят в камерах, которые используют для биопсийного материала.

Отмечается, что сейчас для выдачи тела необходимо ждать до двух недель.

Ранее жители Ростова-на-Дону снова заявили, что не могут найти вакцину «Спутник-Лайт».

Материалы по теме
В Ростовской области от коронавируса умерли еще 38 человекВ Ростовской области коронавирус проник во все города и районыПочти 55 млн рублей выделили на борьбу с коронавирусом в Ростовской области
#Новости#Коронавирус#Происшествия
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00