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Жители Ростова-на-Дону снова заявили, что не могут найти вакцину «Спутник-Лайт»

25 ноября 2021, 04:50
Фото: pixabay
Жители Ростова-на-Дону столкнулись с дефицитом препарата «Спутник-Лайт», который используется для вакцинации от коронавируса, заявили они на странице Горздрава в Instagram.

Ростовчанам рассказали, что эта вакцина рекомендована людям, которые пришли на ревакцинацию или уже переболели коронавирусом. Остальным предложили двухкомпонентную вакцину.

В комментариях ростовчане рассказали, что столкнулись с проблемой найти в медицинских учреждениях препарат.

«Жду уже 3 недели, когда он появится в поликлинике № 16. И нигде его нет. Подскажите, где ревакцинироваться?», — интересуются горожане.

«В первой поликлинике нет „Спутника-Лайт“. Сказали, что есть только двухкомпонентные и утверждали, что так везде по городу», — заявили ростовчане. В Горздраве сообщили, что очередное поступление препарата ожидается 26 ноября.

Напомним, что в Ростовской области восьмерым антипрививочникам грозит тюремный срок за пропаганду.

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