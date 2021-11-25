Жители Ростова-на-Дону снова заявили, что не могут найти вакцину «Спутник-Лайт»

Ростовчанам рассказали, что эта вакцина рекомендована людям, которые пришли на ревакцинацию или уже переболели коронавирусом. Остальным предложили двухкомпонентную вакцину.
В комментариях ростовчане рассказали, что столкнулись с проблемой найти в медицинских учреждениях препарат.
«Жду уже 3 недели, когда он появится в поликлинике № 16. И нигде его нет. Подскажите, где ревакцинироваться?», — интересуются горожане.
«В первой поликлинике нет „Спутника-Лайт“. Сказали, что есть только двухкомпонентные и утверждали, что так везде по городу», — заявили ростовчане. В Горздраве сообщили, что очередное поступление препарата ожидается 26 ноября.