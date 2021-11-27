Ростовчанин неделю провел в ванной, чтобы помочь развитию космической медицины

Ростовчанин провел в иммерсионной ванне семь суток в условиях невесомости, при этом находится в вертикальном положении на собственных ногах ему было позволено не больше минуты в день, когда научные сотрудники измеряли параметры роста и веса ростовчанина. Еще 14 минут выделяли на использование туалета, личную гигиену и купание под душем в горизонтальном положении.