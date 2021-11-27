Ростовчанин неделю провел в ванной, чтобы помочь развитию космической медицины

Борис Лисов вызвался добровольцем для эксперимента Института медико-биологических наук РАН из-за собственного интереса к космосу. В ходе исследований ростовчанину пришлось провести в иммерсионной ванне без гравитации семь дней, которая стала необычным опытом для ведущего.
Ростовчанин провел в иммерсионной ванне семь суток в условиях невесомости, при этом находится в вертикальном положении на собственных ногах ему было позволено не больше минуты в день, когда научные сотрудники измеряли параметры роста и веса ростовчанина. Еще 14 минут выделяли на использование туалета, личную гигиену и купание под душем в горизонтальном положении.
Лисов рассказал, что в первую же ночь в его теле стали происходить изменения, например, появились боли в животе и спине. Причиной этому стало растяжение позвоночного столба и попытки мышц адаптироваться к условиям, в которых находилось тело добровольца.
«К слову, в ванне я вырос на два сантиметра. Некоторые испытатели вырастали и на семь сантиметров», — цитируют Бориса в издании.
После завершения эксперимента ученые наблюдали за Борисом еще трое суток, он смог вернуться домой только после того, как его тело восстановилось от последствий иммерсии.
Борис рассказал, что данные, полученные в ходе эксперимента, будут использовать для разработки миостимуляторов астронавтов, которые используют для воздействия на мышцы человека при длительном нахождении в состоянии невесомости.
«Миостимуляторы будут использоваться в космосе, чтобы минимизировать последствия невесомости по возвращению домой», — пояснил испытуемый.