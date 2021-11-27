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Ростовские новости субботы о ходе ревакцинации и акции «Бессмертный полк»

27 ноября 2021, 13:52
Фото: Pixabay.com
В Ростовской области обнаружили аномально крупных сазанов, а в Ростове рассказали, как проходит ревакцинация жителей, и в каком формате проведут акцию «Бессмертный полк». Картина дня в RostovGazeta.

Память и безопасность

В администрации Ростова-на-Дону объявили о формате акции «Бессмертный полк», которую проведут в понедельник, 29 ноября.

Фото: Pixabay.com

Из-за текущей эпидемиологической обстановки акцию в честь годовщины освобождения Ростова от оккупации немецкими захватчиками было решено перевести в виртуальный формат.

Для этого власти города установят на площади Карла Маркса экран, на котором будут воспроизводить шествие с лицами участников Великой Отечественной войны.

Показ будет идти в течение 11 часов с 8.00 до 19.00 мск.

Ревакцинация населения

Сотрудники управления здравоохранения Ростова ответили на вопросы о ревакцинации и успокоили местных жителей, сообщив, что ревакцинация переносится значительно легче вакцинации.

Ростовчане сообщили, что их беспокоит реакция организма на ревакцинацию, и потому обратились вопросами к управлению здравоохранения, чтобы выяснить, насколько симптоматика вакцинации и ревакцинации схожи.

Фото: Pixabay.com

Горздрав успокоил ростовчан, сообщив, что жар и симптомы гриппа не будут проявляться столь же ярко. Статистика свидетельствует, что повторный ввод вакцины переносится легче, но нельзя не учитывать возможность индивидуальной реакции на компоненты препарата.

Улов мечты

Житель Ростовской области поделился кадрами своего улова в соцсетях. На снимках запечатлены два крупных сазана, вес каждого из которых составляет более 13 килограммов.

Житель Ростовской области сообщил, что огромные рыбы были выловлены в пруду Миллеровского района.

Ростовчане были шокированы размерами рыб и назвали их «мутантами», сравнив их вес с весом поросят.

Фото: ЭТО РОСТОВ! – новости Ростова-на-Дону

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