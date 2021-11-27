Ростовские новости субботы о ходе ревакцинации и акции «Бессмертный полк»

Горздрав успокоил ростовчан, сообщив, что жар и симптомы гриппа не будут проявляться столь же ярко. Статистика свидетельствует, что повторный ввод вакцины переносится легче, но нельзя не учитывать возможность индивидуальной реакции на компоненты препарата.