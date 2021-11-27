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В Ростовской области правительство купит губернаторские букеты за 2,3 миллиона рублей

27 ноября 2021, 15:29
Фото: old.donland.ru
В Ростовской области покупка губернаторских букетов обойдется правительству в более чем 2,37 миллиона рублей, информация об этом появилась на портале Госзакупки.

Донское правительство ищет поставщика 453 букетов, 88 цветочных композиций и 658 алых гвоздик. Максимальная стоимость букетов составила более 2,37 миллиона рублей.

За эти средства заказчик желает получить 119 губернаторских букетов № 1, состоящих роз, гипсофилы и ветвей пальм Робелини, а также 334 губернаторских букета № 3, включающих в себя по 51 розе. Кроме того, в заявке указана закупка 88 цветочных композиций из гвоздик, хризантем, аспидистры, роз и ветвей рускуса. Последним в заявке стал заказ 658 гвоздик, стоимость которых составит больше 36 тысяч рублей.

Победителя аукциона объявят 29 ноября. С момента заключения контракта исполнитель должен будет выполнять поставку цветов по заявкам заказчика по 31 декабря текущего года.

В последний раз правительство Ростовской области закупало букеты в августе 2021 года, тогда на цветы был потрачен почти миллион рублей.

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