В Ростовской области правительство купит губернаторские букеты за 2,3 миллиона рублей

За эти средства заказчик желает получить 119 губернаторских букетов № 1, состоящих роз, гипсофилы и ветвей пальм Робелини, а также 334 губернаторских букета № 3, включающих в себя по 51 розе. Кроме того, в заявке указана закупка 88 цветочных композиций из гвоздик, хризантем, аспидистры, роз и ветвей рускуса. Последним в заявке стал заказ 658 гвоздик, стоимость которых составит больше 36 тысяч рублей.