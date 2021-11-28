Минтранспотра Ростовской области потратит почти 3,8 млрд рублей на содержание дорог

Согласно опубликованным документам, подрядчикам в общей сложности необходимо будет будет обеспечивать порядок более 3 тысяч километров дорог. В общей сложности Минтранс объявил три аукциона. Эти дороги расположены в нескольких муниципалитетах Ростовской области. Победители аукционов должны будут выполнять свои обязанности с 1 июля 2022 года до 31 июля 2023 года.
Максимальная цена контрактов в совокупности составляет почти 3,8 миллиарда рублей. Деньги будут выделены из бюджета Ростовской области. Подать заявки можно до 17 января 2021 года, а победителя выберут уже 24 января. Контракт будет подписан спустя пять дней после определения подрядчика.