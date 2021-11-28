Полицейских привлекут к проверке QR-кодов на входе в торговые центры Ростова в ноябре

Напомним, что попасть в торговые центры и различные заведения можно только по QR-коду о вакцинации или справке о перенесенном заболевании. Охранники могут вызвать полицию, если посетители не соблюдают правила.
«Дело в том, что сотрудники ТЦ не имеют права требовать паспорт и проверить, свой ли код использует гость. Если необходимо свериться с документом, удостоверяющим личность, можно вызвать полицию», — уточнил прокурор.
Кроме того, можно обратиться и в Росгвардию.
Напомним, что иностранные туристы вынуждены скитаться по частным квартирам в Ростове из-за QR-кодов.