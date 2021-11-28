Рестораторы в Ростове пожаловались на постоянный запах тины от воды из-под крана

Необходимость фильтровать и закупать воду связана с тем, что она пахнет рекой и имеет странный вкус, рассказала RostovGazeta администратор одного из ресторанов Александра.

По словам администратора, рестораторы в Ростове почти не используют воду из-под крана – они вынуждены закупать воду или устанавливать системы фильтрации. «Установка фильтров связана с тем, что вода в Ростове идет с запахом Дона и по цвету напоминает ситро», – рассказала Александра. Жалобы на качество питьевой воды также прозвучали в ходе собрания горадминистрации с бизнес-сообществом, которое прошло 26 ноября. Александра считает, что качество воды должно проверяться регулярно, а не только после жалоб. Ранее RostovGazeta сообщала, что прокуратура Ростова проведет проверку качества городского водоснабжения.