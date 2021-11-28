Рестораторы в Ростове пожаловались на постоянный запах тины от воды из-под крана

По словам администратора, рестораторы в Ростове почти не используют воду из-под крана – они вынуждены закупать воду или устанавливать системы фильтрации.
«Установка фильтров связана с тем, что вода в Ростове идет с запахом Дона и по цвету напоминает ситро», – рассказала Александра.
Жалобы на качество питьевой воды также прозвучали в ходе собрания горадминистрации с бизнес-сообществом, которое прошло 26 ноября.
Александра считает, что качество воды должно проверяться регулярно, а не только после жалоб.
Ранее RostovGazeta сообщала, что прокуратура Ростова проведет проверку качества городского водоснабжения.