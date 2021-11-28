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Рестораторы в Ростове пожаловались на постоянный запах тины от воды из-под крана

28 ноября 2021, 10:48
Фото: pixabay.com
Необходимость фильтровать и закупать воду связана с тем, что она пахнет рекой и имеет странный вкус, рассказала RostovGazeta администратор одного из ресторанов Александра.

По словам администратора, рестораторы в Ростове почти не используют воду из-под крана – они вынуждены закупать воду или устанавливать системы фильтрации.

«Установка фильтров связана с тем, что вода в Ростове идет с запахом Дона и по цвету напоминает ситро», – рассказала Александра.

Жалобы на качество питьевой воды также прозвучали в ходе собрания горадминистрации с бизнес-сообществом, которое прошло 26 ноября.

Александра считает, что качество воды должно проверяться регулярно, а не только после жалоб.

Ранее RostovGazeta сообщала, что прокуратура Ростова проведет проверку качества городского водоснабжения.

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