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Ростовчане высказали недовольство из-за установки новогодних елок уже в ноябре

28 ноября 2021, 16:30
Фото: vk.com/etorostovnadonu
В разных частях Ростове-на-Дону в конце ноября начали появляться новогодние елки, ростовчане остались этим недовольны, свое мнение они высказали в социальной сети «ВКонтакте».

В соцсетях были опубликованы снимки, из которых следует, что в разных районах Ростова уже начали устанавливать новогодние елки. Сообщается, что традиционные новогодние атрибуты появились в парке Революции и на Старом базаре.

Однако, некоторые жители города выразили негодование, им не понравилось, что Ростов к Новому году начали слишком рано. По их мнению, устанавливать новогодние деревья нужно не раньше 20-х чисел декабря, а иначе испортится ощущение долгожданного праздника.

«Какой ужас. Елка должна быть украшена не раньше 20, а то и 25 декабря», — написала одна из жительниц Ростова-на-Дону.

Кто-то из горожан сообщил, что срок установки и украшения елки никак не влияет на новогоднее настроение, другие отнеслись к этой ситуации с юмором.

«На улице сегодня лето, елки смотрятся нелепо», — написала ростовчанка.

Напомним, что на новогодние инсталляции и другие украшения власти Ростова потратят 7,2 миллиона рублей.

Влияет ли на новогоднее настроение елки, установленные до декабря?
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