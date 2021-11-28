Ростовчане высказали недовольство из-за установки новогодних елок уже в ноябре

В соцсетях были опубликованы снимки, из которых следует, что в разных районах Ростова уже начали устанавливать новогодние елки. Сообщается, что традиционные новогодние атрибуты появились в парке Революции и на Старом базаре.
Однако, некоторые жители города выразили негодование, им не понравилось, что Ростов к Новому году начали слишком рано. По их мнению, устанавливать новогодние деревья нужно не раньше 20-х чисел декабря, а иначе испортится ощущение долгожданного праздника.
«Какой ужас. Елка должна быть украшена не раньше 20, а то и 25 декабря», — написала одна из жительниц Ростова-на-Дону.
Кто-то из горожан сообщил, что срок установки и украшения елки никак не влияет на новогоднее настроение, другие отнеслись к этой ситуации с юмором.
«На улице сегодня лето, елки смотрятся нелепо», — написала ростовчанка.
Напомним, что на новогодние инсталляции и другие украшения власти Ростова потратят 7,2 миллиона рублей.