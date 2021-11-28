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Ростовский врач Шангичева заявила об ухудшении зрения после заражения коронавирусом

28 ноября 2021, 08:48
Фото: pixabay
Заведующая офтальмологическим отделением больницы в Ростове-на-Дону Ирина Шангичева заявила, что у людей, которые перенесли коронавирус, ухудшается зрение, пишет «Российская газета».

По информации специалиста, у бывших пациентов ухудшается зрение. В том числе появляются отечность зрительного нерва и спазмы глазных мышц.

«Для глаз происходят очень тяжелые последствия после COVID-19. Чтобы не столкнуться с проблемами, стоит пройти вакцинацию и соблюдать меры профилактики», — уточнила специалист.

Ранее Горздрав в Ростове-на-Дону рассказал, как люди переносят ревакцинацию от коронавируса. Вместе с этим часть горожан заявляет, что не всегда может найти нужную вакцину для процедуры.

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