Ростовский врач Шангичева заявила об ухудшении зрения после заражения коронавирусом

По информации специалиста, у бывших пациентов ухудшается зрение. В том числе появляются отечность зрительного нерва и спазмы глазных мышц.
«Для глаз происходят очень тяжелые последствия после COVID-19. Чтобы не столкнуться с проблемами, стоит пройти вакцинацию и соблюдать меры профилактики», — уточнила специалист.
Ранее Горздрав в Ростове-на-Дону рассказал, как люди переносят ревакцинацию от коронавируса. Вместе с этим часть горожан заявляет, что не всегда может найти нужную вакцину для процедуры.