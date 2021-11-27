Новый штамм коронавируса «омикрон» может быть сопоставим по опасности с Эболой

Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери, которого процитировали в издании, рассказал, что недавно выявленный штамм может иметь тот же потенциал эпидемиологической опасности, который имеет Эбола.
Дело в том, что новая разновидность коронавируса имеет более 30 мутаций, которые увеличивают адаптивность вируса и скорость его распространения с помощью носителей.
«Больше всего я опасаюсь, что этот штамм может стать таким же заразным, как „дельта“, и таким же опасным, как Эбола», — поделился Монтгомери, уточнив, что нынешняя эпидемиологическая обстановка — это результат того, что в начале пандемии человечество недооценило масштабы распространения инфекционного заболевания.
Председатель Всемирной медицинской ассоциации объяснил, что он, как и большинство людей, предполагал, что коронавирус — лишь разновидность гриппа. Позднее, когда коронавирус начал стремительно меняться, все надеялись достичь коллективного иммунитета, но «дельта» также негативно повлиял на реализацию планов по иммунизации населения.
Монтгомери рассказал, что в настоящий момент правительства большинства стран заняты разработкой стратегий по борьбе с коронавирусом и снижением темпов его распространения. Эксперт не исключает возможности, что теперь вакцинация станет ежегодной из-за быстрых мутаций инфекции, а создателям вакцин придется регулярно адаптировать препараты под сменяющие друг друга штаммы.
Кроме того, стало известно, что на недавнем экстренном заседании ВОЗ «омикрон», обнаруженный в ЮАР, назвали «вызывающим беспокойство», а потому уже несколько стран мира ограничили авиасообщение со десятком государство южной Африки.
Ранее ростовчане сообщили, что опасаются ввода ограничений из-за появления новой разновидности коронавируса.