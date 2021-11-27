rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Новый штамм коронавируса «омикрон» может быть сопоставим по опасности с Эболой

27 ноября 2021, 11:48
Фото: Pixabay.com
Новая разновидность штамма коронавируса имеет потенциал опасности, сопоставимый с Эболой, об этом сообщил портал «Новые Известия».

Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери, которого процитировали в издании, рассказал, что недавно выявленный штамм может иметь тот же потенциал эпидемиологической опасности, который имеет Эбола.

Дело в том, что новая разновидность коронавируса имеет более 30 мутаций, которые увеличивают адаптивность вируса и скорость его распространения с помощью носителей.

«Больше всего я опасаюсь, что этот штамм может стать таким же заразным, как „дельта“, и таким же опасным, как Эбола», — поделился Монтгомери, уточнив, что нынешняя эпидемиологическая обстановка — это результат того, что в начале пандемии человечество недооценило масштабы распространения инфекционного заболевания.

Председатель Всемирной медицинской ассоциации объяснил, что он, как и большинство людей, предполагал, что коронавирус — лишь разновидность гриппа. Позднее, когда коронавирус начал стремительно меняться, все надеялись достичь коллективного иммунитета, но «дельта» также негативно повлиял на реализацию планов по иммунизации населения.

Монтгомери рассказал, что в настоящий момент правительства большинства стран заняты разработкой стратегий по борьбе с коронавирусом и снижением темпов его распространения. Эксперт не исключает возможности, что теперь вакцинация станет ежегодной из-за быстрых мутаций инфекции, а создателям вакцин придется регулярно адаптировать препараты под сменяющие друг друга штаммы.

Кроме того, стало известно, что на недавнем экстренном заседании ВОЗ «омикрон», обнаруженный в ЮАР, назвали «вызывающим беспокойство», а потому уже несколько стран мира ограничили авиасообщение со десятком государство южной Африки.

Ранее ростовчане сообщили, что опасаются ввода ограничений из-за появления новой разновидности коронавируса.

Материалы по теме
Два новых штамма гриппа надвигаются на Ростовскую область в конце 2021 годаМедики Ростовской области ожидают заражений новым штаммом коронавируса AY.4.2Эксперт назвал «чудом» сообщения о самоуничтожении штамма «дельта»
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00