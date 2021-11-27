Новый штамм коронавируса «омикрон» может быть сопоставим по опасности с Эболой

«Больше всего я опасаюсь, что этот штамм может стать таким же заразным, как „дельта“, и таким же опасным, как Эбола», — поделился Монтгомери, уточнив, что нынешняя эпидемиологическая обстановка — это результат того, что в начале пандемии человечество недооценило масштабы распространения инфекционного заболевания.