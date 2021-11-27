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Posted 27 ноября 2021, 05:38

Published 27 ноября 2021, 05:38

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Ростовчане заявили, что боятся введения ограничений из-за нового штамма коронавируса

27 ноября 2021, 05:38
Сюжет
Коронавирус
Жители Ростова-на-Дону опасаются, что могут ввести дополнительные ограничения из-за нового штамма COVID-19, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что новый штамм обнаружили в Африке и им заразились десятки человек. В ВОЗ отмечают, что новая разновидность может угрожать многим странам.

Ростовчане в соцсетях написали, что это может быть поводом ввести ограничения. Часть пользователей пишет, что не боится болезни после того, что им пришлось пережить за последние два года.

Также горожане высказываются о том, что новые штаммы будут появляться постоянно.

Читайте также о том, какие ограничения отменили в Ростовской области и почему людям это кажется смешным.

#Общество#Коронавирус#Новости
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