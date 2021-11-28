rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростовводоканал отрицает появление второго разрушительного оползня в Берберовке

28 ноября 2021, 06:40
Фото: rostov_vodokanal/instagram
В Ростове-на-Дону не соответствует действительности информация о втором оползне в переулке Тувинском, сообщает Ростовский Водоканал.

Ранее в микрорайоне Берберовка обнаружили оползень, который образовался рядом с парком Авиаторов. Через некоторое время горожане начали заявлять о втором разрушительном оползне и даже показывали видео с обрушившимся участком.

«Подтверждения тому, что образовался второй провал, не нашлось. На фото в соцсетях видно другую местность и другое время года», — уточнили в компании.

Отмечается, что причиной единственного обрушения грунта стало его намокание из-за выведенной из участка в балку трубы. Место обвала частично засыпали.

Материалы по теме
Оползень сошел в Змиевской балке из-за ливня в Ростове Частная канализация в Ростове могла спровоцировать огромный оползень в Берберовке Части района Берберовка Ростова-на-Дону начал угрожать второй разрушительный оползень
#Новости#Илья Ульянов#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00