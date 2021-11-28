В Ростове-на-Дону оползень начал угрожать мосту через Северное водохранилище в ноябре

По словам активистов, из-за дождей ситуация становится только хуже, а вода заливает тротуар из-за забитой ливневки. Сам оползень уже приблизился к пешеходной зоне.
«Если каждый дождь будет вызывать такое продвижение оползня, то скоро он достигнет трассы. Необходимо решить проблемы с ливневкой и укрепить грунт», — сказано в сообщении.
Отмечается, что ранее склон держали корни деревьев, но их спилили.
До этого стало известно, что частная канализация в Ростове могла спровоцировать огромный оползень в Берберовке.