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В Ростове-на-Дону оползень начал угрожать мосту через Северное водохранилище в ноябре

28 ноября 2021, 07:43
Фото: Татьяна Рост
В Ростове-на-Дону образовался оползень на склоне возле моста через Северное водохранилище, сообщает движение «Городской патруль».

По словам активистов, из-за дождей ситуация становится только хуже, а вода заливает тротуар из-за забитой ливневки. Сам оползень уже приблизился к пешеходной зоне.

«Если каждый дождь будет вызывать такое продвижение оползня, то скоро он достигнет трассы. Необходимо решить проблемы с ливневкой и укрепить грунт», — сказано в сообщении.

Отмечается, что ранее склон держали корни деревьев, но их спилили.

До этого стало известно, что частная канализация в Ростове могла спровоцировать огромный оползень в Берберовке.

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