От коронавируса умерли еще 34 жителя Ростовской области

Новыми жертвами коронавирусной инфекции стали 17 женщин и 17 мужчин, отмечается что все умершие находились в возрасте от 29 до 88 лет. При этом, как сообщают в правительстве донского региона, каждый погибший имел хронические заболевания сердечно-сосудистой или других систем организма.
Сейчас в госпиталях Ростовской области находится 3664 пациента, при этом 36 человек в тяжелом состоянии подключены к инвазивной ИВЛ.
Согласно приведённой статистике, больше всего заболевших было выявлено в возрастной группе от 18 до 45 лет, на втором месте по численности заражения находятся люди возрастной категории от 46 до 65 лет.