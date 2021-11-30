От коронавируса умерли еще 34 жителя Ростовской области

Новыми жертвами коронавирусной инфекции стали 17 женщин и 17 мужчин, отмечается что все умершие находились в возрасте от 29 до 88 лет. При этом, как сообщают в правительстве донского региона, каждый погибший имел хронические заболевания сердечно-сосудистой или других систем организма.