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От коронавируса умерли еще 34 жителя Ростовской области

30 ноября 2021, 09:30
Фото: dscstudios/freepik.com
Жертвами коронавируса в Ростовской области стали еще 34 человека, сообщает региональное правительство.

Новыми жертвами коронавирусной инфекции стали 17 женщин и 17 мужчин, отмечается что все умершие находились в возрасте от 29 до 88 лет. При этом, как сообщают в правительстве донского региона, каждый погибший имел хронические заболевания сердечно-сосудистой или других систем организма.

Сейчас в госпиталях Ростовской области находится 3664 пациента, при этом 36 человек в тяжелом состоянии подключены к инвазивной ИВЛ.

Согласно приведённой статистике, больше всего заболевших было выявлено в возрастной группе от 18 до 45 лет, на втором месте по численности заражения находятся люди возрастной категории от 46 до 65 лет.

Ранее жители Ростовской области попросили губернатора Голубева отменить часть ограничений.

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#Новости#Коронавирус COVID-19
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