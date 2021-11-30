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Заболевших коронавирусом выявили во всех городах и районах Ростовской области

30 ноября 2021, 09:40
Фото: prostooleh/freepik.com
В Ростовской области распространение коронавируса коснулось всех муниципалитетов, сообщают в правительстве региона.

Наибольшее количество заболевших было обнаружено в Ростове-на-Дону, где заразился 191 человек. На втором месте по числу заболевших находится Таганрог, в этом городе болеют 38 человек. А в Шахтах болеют 34 человека, этот город находится на третьем месте.

Среди районов наибольшее число заразившихся было обнаружено в Аксайском, Неклиновском и Красносулинском районе, здесь болеют по 15 человек. По 14 человек заразились в Азовском и Миллеровском районах. Наименьшее число заболевших в Советском районе, в этом муниципалитете болеет всего один человек.

Также отмечается что за прошедшие сутки первую дозу вакцины против коронавируса ввело 2435 жителей Ростовской области, завершили вакцинацию за сутки 2055 человек.

Напомним, что за неделю в Ростове-на-Дону поймали почти 200 нарушителей масочного режима.

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#Новости#Коронавирус COVID-19
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