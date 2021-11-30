Заболевших коронавирусом выявили во всех городах и районах Ростовской области

Среди районов наибольшее число заразившихся было обнаружено в Аксайском, Неклиновском и Красносулинском районе, здесь болеют по 15 человек. По 14 человек заразились в Азовском и Миллеровском районах. Наименьшее число заболевших в Советском районе, в этом муниципалитете болеет всего один человек.