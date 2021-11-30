Заболевших коронавирусом выявили во всех городах и районах Ростовской области

Наибольшее количество заболевших было обнаружено в Ростове-на-Дону, где заразился 191 человек. На втором месте по числу заболевших находится Таганрог, в этом городе болеют 38 человек. А в Шахтах болеют 34 человека, этот город находится на третьем месте.
Среди районов наибольшее число заразившихся было обнаружено в Аксайском, Неклиновском и Красносулинском районе, здесь болеют по 15 человек. По 14 человек заразились в Азовском и Миллеровском районах. Наименьшее число заболевших в Советском районе, в этом муниципалитете болеет всего один человек.
Также отмечается что за прошедшие сутки первую дозу вакцины против коронавируса ввело 2435 жителей Ростовской области, завершили вакцинацию за сутки 2055 человек.