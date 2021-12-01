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Администрация Ростова возьмет в кредит 95,4 млн рублей для погашения долгов

1 декабря 2021, 08:17
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове мэрия объявила конкурс для поиска кредиторов, которые откроют кредитные линии на сумму 95,4 миллиона рублей, данные об этом появились на портале госзакупок.

Администрация Ростова-на-Дону разместила на портале два аукциона, которые помогут найти кредиторов для восполнения дефицита бюджета и погашения долгов. Общая сумма заявок составила 95,4 миллиона рублей, однако дефицит бюджета, согласно документам заявок, составляет 600 миллионов рублей.

Согласно материалам заявки, кредитная линия будет открыта в день заключения контракта с исполнителями. Заказчик рассчитывает получать средства в течение двух дней после письменного запроса, а действие контракта будет распространяться на период до 30 декабря текущего года.

Заявки на участие будут принимать до 10 декабря, а победителя объявят 14 декабря.

Ранее правительство Ростовской области объявило конкурс для поиска кредиторов, готовых открыть кредитные линии на 16 миллиардов рублей.

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