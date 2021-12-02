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Общепит в Ростовской области снова ожидает введение локдауна на новогодних каникулах

2 декабря 2021, 05:44
Фото: pixabay
В Ростовской области отельеры и рестораторы переживают, что в период новогодних каникул снова начнут действовать жесткие ограничения, заявили они на пресс-конференции.

Напомним, что локдаун вводили в начале ноября, из-за чего не работали различные организации. В том числе это коснулось предприятий общепита.

Теперь представители этой сферы прогнозируют, что это повторится на новогодних каникулах. Они интересуются у властей, как будет организована работа в этот период.

Глава Федерации рестораторов и отельеров по региону Карина Шатворян переживает, что запреты могут ввести внезапно. Тогда ни у кого не будет времени подготовиться.

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