Что ждет противников вакцинации в Ростовской области и как наказали антимасочников

Губернатор Василий Голубев принял участие в совещании, которое провела вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова. Он рассказал, что не удовлетворен темпами вакцинации. Из-за этого примут дополнительные меры, чтобы привлечь людей к этому процессу.
В том числе будет проведена агитационная работа и активизируют работу мобильных прививочных пунктов. Всего же область получила 2,4 миллиона препаратов для вакцинации.
Полностью завершили этот процесс 1,7 миллиона граждан. Планируется привить 2,7 миллиона местных жителей.
В регионе хотят привлечь чеченских и дагестанских старейшин для проведения разъяснительной работы с теми, кто не хочет делать прививки. Об этом рассказал глава Заветинского района Юрий Величко и заявил, что часть местных жителей ссылается на религиозные причины.
До этого с антиваксерами беседовали представители регионального Минздрава, но добиться положительного результата не удалось. Теперь состоится заседание совета по делам национальностей, на котором будут присутствовать старейшины чеченского и дагестанского землячества.
Глава Минздрава региона Юрий Кобзев рассказал, что отказываются проходить вакцинацию много беременных. Вместе с этим не очень активны в этом плане люди старшего возраста.
По словам министра, процент вакцинации у этих категорий граждан достаточно низкий. Он заявил, что в муниципалитетах начинают брать письменные отказы от вакцинации.
Согласно статистике, 96% госпитализированных с коронавирусом не делали прививки.
В Ростовской области на постоянной основе проверяют магазины, общественные места и транспорт на соблюдение мер профилактики коронавируса. И каждый раз попадаются нарушители.
С начала года успели проверить свыше 17,3 тысячи объектов потребительского рынка. В результат составили более тысячи протоколов.
А в Ростове увеличивается количество граждан, которые не надевают маски в автобусах. В отношении нарушителей составляют административные штрафы, по которым положены штрафы.
Главный санитарный врач региона Евгений Ковалев заявлял, что жителей Ростовской области не получается заставить носить маски.