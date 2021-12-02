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Что ждет противников вакцинации в Ростовской области и как наказали антимасочников

2 декабря 2021, 05:06
Фото: master1305/freepik.com
В Ростовской области собираются принять дополнительные меры, чтобы увеличить темпы вакцинации от коронавируса. Кто отказывается делать прививки от коронавируса и какие будут приняты меры, в материале RostovGazeta.

Низкие темпы вакцинации и усиление работы

Губернатор Василий Голубев принял участие в совещании, которое провела вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова. Он рассказал, что не удовлетворен темпами вакцинации. Из-за этого примут дополнительные меры, чтобы привлечь людей к этому процессу.

В том числе будет проведена агитационная работа и активизируют работу мобильных прививочных пунктов. Всего же область получила 2,4 миллиона препаратов для вакцинации.

Фото: donland.ru

Полностью завершили этот процесс 1,7 миллиона граждан. Планируется привить 2,7 миллиона местных жителей.

Перевоспитание и чеченские старейшины

В регионе хотят привлечь чеченских и дагестанских старейшин для проведения разъяснительной работы с теми, кто не хочет делать прививки. Об этом рассказал глава Заветинского района Юрий Величко и заявил, что часть местных жителей ссылается на религиозные причины.

До этого с антиваксерами беседовали представители регионального Минздрава, но добиться положительного результата не удалось. Теперь состоится заседание совета по делам национальностей, на котором будут присутствовать старейшины чеченского и дагестанского землячества.

Фото: pexels.com

Письменный отказ от вакцинации

Глава Минздрава региона Юрий Кобзев рассказал, что отказываются проходить вакцинацию много беременных. Вместе с этим не очень активны в этом плане люди старшего возраста.

По словам министра, процент вакцинации у этих категорий граждан достаточно низкий. Он заявил, что в муниципалитетах начинают брать письменные отказы от вакцинации.

Согласно статистике, 96% госпитализированных с коронавирусом не делали прививки.

Как наказывают антимасочников

В Ростовской области на постоянной основе проверяют магазины, общественные места и транспорт на соблюдение мер профилактики коронавируса. И каждый раз попадаются нарушители.

С начала года успели проверить свыше 17,3 тысячи объектов потребительского рынка. В результат составили более тысячи протоколов.

А в Ростове увеличивается количество граждан, которые не надевают маски в автобусах. В отношении нарушителей составляют административные штрафы, по которым положены штрафы.

Фото: rostov-gorod.ru

Главный санитарный врач региона Евгений Ковалев заявлял, что жителей Ростовской области не получается заставить носить маски.

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