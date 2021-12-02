Что ждет противников вакцинации в Ростовской области и как наказали антимасочников

В регионе хотят привлечь чеченских и дагестанских старейшин для проведения разъяснительной работы с теми, кто не хочет делать прививки. Об этом рассказал глава Заветинского района Юрий Величко и заявил, что часть местных жителей ссылается на религиозные причины.