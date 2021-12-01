В Ростовской области назвали районы с высокой заболеваемостью населения коронавирусом

Во вторник, 30 ноября, выявили еще 650 случаев заражения коронавирусной инфекцией, среди которых 70,9% заболевших принадлежали к возрастной группе от 18 до 65 лет. Общее количество заболевших, обнаруженных с начала пандемии, составило почти 176,2 тысячи человек.
Вместе с этим сообщается, что заболеваемость среди людей старше 80 лет и детей продолжает снижаться.
Лидером рейтинга заболеваемости, как обычно, стал Ростов, однако количество подтвержденных инфицированных снизилось до 190 горожан. В Таганроге заболеваемость наоборот возросла до 37 местных жителей, в Шахтах также наблюдается прирост зараженных до 34 человек. Пятерку лидеров антирейтинга замкнули Новочеркасск и Волгодонск, в которых выявили 24 и 27 ковидных больных.
В Красносулинском районе выявили 15 заболевших, по 14 случаев заражения инфекцией выявили на территориях Аксайского и Миллеровского района. За ними последовали Азовский и Неклиновский район, в которых заболели по 13 человек.
В своевременном выявлении болезни помогают ПЦР-тестирования ростовских лабораторий, которые провели уже более 4,85 миллиона исследований.
Ранее стало известно, что власти планируют сократить коечный фонд инфекционных госпиталей на 7,3% из-за снижения количества пациентов.