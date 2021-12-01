rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростовской области назвали районы с высокой заболеваемостью населения коронавирусом

1 декабря 2021, 09:49
Фото: dscstudios/freepik.com
В Ростовской области назвали города, жители которых часто заражаются коронавирусом, об этом сообщили в правительстве региона.

Во вторник, 30 ноября, выявили еще 650 случаев заражения коронавирусной инфекцией, среди которых 70,9% заболевших принадлежали к возрастной группе от 18 до 65 лет. Общее количество заболевших, обнаруженных с начала пандемии, составило почти 176,2 тысячи человек.

Вместе с этим сообщается, что заболеваемость среди людей старше 80 лет и детей продолжает снижаться.

Лидером рейтинга заболеваемости, как обычно, стал Ростов, однако количество подтвержденных инфицированных снизилось до 190 горожан. В Таганроге заболеваемость наоборот возросла до 37 местных жителей, в Шахтах также наблюдается прирост зараженных до 34 человек. Пятерку лидеров антирейтинга замкнули Новочеркасск и Волгодонск, в которых выявили 24 и 27 ковидных больных.

В Красносулинском районе выявили 15 заболевших, по 14 случаев заражения инфекцией выявили на территориях Аксайского и Миллеровского района. За ними последовали Азовский и Неклиновский район, в которых заболели по 13 человек.

В своевременном выявлении болезни помогают ПЦР-тестирования ростовских лабораторий, которые провели уже более 4,85 миллиона исследований.

Ранее стало известно, что власти планируют сократить коечный фонд инфекционных госпиталей на 7,3% из-за снижения количества пациентов.

Материалы по теме
Ковалев заявил, что «омикрон» не добрался до Ростовской области в ноябре в 2021 годуКонтроль в ростовском аэропорту Платов усилили из-за нового штамма «омикрон» в ноябреВ Ростовской области только 4% пациентов ковидных госпиталей были вакцинированы
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00