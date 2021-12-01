В Ростовской области назвали районы с высокой заболеваемостью населения коронавирусом

Лидером рейтинга заболеваемости, как обычно, стал Ростов, однако количество подтвержденных инфицированных снизилось до 190 горожан. В Таганроге заболеваемость наоборот возросла до 37 местных жителей, в Шахтах также наблюдается прирост зараженных до 34 человек. Пятерку лидеров антирейтинга замкнули Новочеркасск и Волгодонск, в которых выявили 24 и 27 ковидных больных.