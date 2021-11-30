В Ростовской области только 4% пациентов ковидных госпиталей были вакцинированы

Он добавил, что сотрудники Минздрава Ростовской области продолжают убеждать население привиться от коронавируса, однако большинство предпочтут написать письменные отказы, а не самостоятельно защитить свое здоровье. Юрий Кобзев утверждает, что большинство жителей региона меняют свое мнение в отношении вакцинации только после того, как попадают в ковидные госпитали.