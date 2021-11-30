В Ростовской области только 4% пациентов ковидных госпиталей были вакцинированы

По статистике, собранной министерством здравоохранения Ростовской области, на больничных койках в ковидных госпиталях оказываются жители региона, отказавшиеся от участия в кампании по вакцинации. Юрий Кобзев утверждает, что общее число вакцинированных заболевших не превышает 4% от числа пациентов инфекционных госпиталей.
«Мы знаем, что более 96% имеют как раз отсутствие вакцинации в анамнезе своем. И, к сожалению, попасть в госпитали проще тем людям, которые не привиты», — сообщил Юрий Кобзев.
Он добавил, что сотрудники Минздрава Ростовской области продолжают убеждать население привиться от коронавируса, однако большинство предпочтут написать письменные отказы, а не самостоятельно защитить свое здоровье. Юрий Кобзев утверждает, что большинство жителей региона меняют свое мнение в отношении вакцинации только после того, как попадают в ковидные госпитали.