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В Ростовской области только 4% пациентов ковидных госпиталей были вакцинированы

30 ноября 2021, 13:14
Фото: rawpixel/freepik.com
В Ростовской области около 96% пациентов инфекционных госпиталей отказывались от вакцинации, об этом сообщил глава Минздрава региона Юрий Кобзев.

По статистике, собранной министерством здравоохранения Ростовской области, на больничных койках в ковидных госпиталях оказываются жители региона, отказавшиеся от участия в кампании по вакцинации. Юрий Кобзев утверждает, что общее число вакцинированных заболевших не превышает 4% от числа пациентов инфекционных госпиталей.

«Мы знаем, что более 96% имеют как раз отсутствие вакцинации в анамнезе своем. И, к сожалению, попасть в госпитали проще тем людям, которые не привиты», — сообщил Юрий Кобзев.

Он добавил, что сотрудники Минздрава Ростовской области продолжают убеждать население привиться от коронавируса, однако большинство предпочтут написать письменные отказы, а не самостоятельно защитить свое здоровье. Юрий Кобзев утверждает, что большинство жителей региона меняют свое мнение в отношении вакцинации только после того, как попадают в ковидные госпитали.

Ранее председатель Всемирной медицинской ассоциации сравнил новый штамм коронавируса с Эболой.

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