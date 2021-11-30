В Ростовской области стало меньше «тяжелых» пациентов с коронавирусом к концу ноября

Главный санитарный врач региона Евгений Ковалев рассказал, что хотя заболеваемость коронавирусной инфекцией сохраняется на прежнем уровне, в Ростовской области наблюдается тенденция к снижению тяжести заболевания.
Евгений Ковалев утверждает, что подобная динамика напрямую зависит от раннего выявления новых случаев заболевания.
Главный санврач региона сообщил, что хотя в настоящий момент не удалось переломить ситуацию в несоблюдении ковидных ограничений, жители региона стали переносить легче, и потому важно продолжать вакцинацию населения. По мнению главы областного Роспотребнадзора, вакцинация — эффективный способ предотвратить тяжелое течение болезни.
Ранее переболевшие коронавирусом жители Ростовской области рассказали о последствиях перенесенной болезни.