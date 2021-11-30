В Ростовской области стало меньше «тяжелых» пациентов с коронавирусом к концу ноября

Главный санврач региона сообщил, что хотя в настоящий момент не удалось переломить ситуацию в несоблюдении ковидных ограничений, жители региона стали переносить легче, и потому важно продолжать вакцинацию населения. По мнению главы областного Роспотребнадзора, вакцинация — эффективный способ предотвратить тяжелое течение болезни.