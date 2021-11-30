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В Ростовской области стало меньше «тяжелых» пациентов с коронавирусом к концу ноября

30 ноября 2021, 12:37
Фото: freepik/freepik.com
Жители Ростовской области стали легче переносить коронавирус, об этом сообщил глава Роспотребнадзора региона Евгений Ковалев.

Главный санитарный врач региона Евгений Ковалев рассказал, что хотя заболеваемость коронавирусной инфекцией сохраняется на прежнем уровне, в Ростовской области наблюдается тенденция к снижению тяжести заболевания.

Евгений Ковалев утверждает, что подобная динамика напрямую зависит от раннего выявления новых случаев заболевания.

Главный санврач региона сообщил, что хотя в настоящий момент не удалось переломить ситуацию в несоблюдении ковидных ограничений, жители региона стали переносить легче, и потому важно продолжать вакцинацию населения. По мнению главы областного Роспотребнадзора, вакцинация — эффективный способ предотвратить тяжелое течение болезни.

Ранее переболевшие коронавирусом жители Ростовской области рассказали о последствиях перенесенной болезни.

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