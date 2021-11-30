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В Ростове торговые центры «Горизонт» и «Вавилон» пускали посетителей без QR-кодов

30 ноября 2021, 12:39
Фото: a.delelhanov / yandex.ru/maps
В Ростове зафиксировали случаи нарушения пропускного режима в ТЦ «Горизонт» и «Вавилон» по QR-кодам, об этом сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

Глава Роспотребнадзора Евгений Ковалев рассказал, что некоторые площадки розничной торговли продолжают пускать посетителей без считывания QR-кодов. В их числе торговые центры «Горизонт» и «Вавилон», пользующиеся особой популярностью у горожан.

Евгений Ковалев сообщил, что работу по контролю использования пропускной системы проводят совместно с сотрудниками полиции. При этом только в течение последней недели на территории Ростовской области составили более 25 протоколов.

«Хочу подчеркнуть, что альтернативы соблюдения ограничительных мер нет», — подвел итоги своего отчета глава областного Роспотребнадзора, отметив важность вакцинации населения и соблюдения всех действующих предписаний, помогающих контролировать рост заболеваемости коронавирусом.

Ранее власти Ростовской области сообщили, что в регионе подтвердили еще 653 случая заражения коронавирусом.

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