Ковалев заявил, что «омикрон» не добрался до Ростовской области в ноябре в 2021 году

Всего в области выявили 846 случаев коронавируса различных штаммов, из которых 45 относятся к британской линии и 800 — к индийской. По словам Ковалева, «омикрон» не регистрировали.
Он добавил, что в Ростовской области 14 территорий не выполнили норму по тестированию на коронавирус. Это касается Волгодонска, Гуково, Донецка, Новочеркасска, Зимовниковского, Кашарского и Обливского районов.
«Нет ни одной объективной причины не выполнять задачи. У нас в достаточном количестве лабораторий и тестов», — отметил Ковалев.