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Ковалев заявил, что «омикрон» не добрался до Ростовской области в ноябре в 2021 году

30 ноября 2021, 12:38
Фото: dscstudios/freepik.com
«омикрон»
В Ростовской области не выявляли случаев заболевания новым штаммом коронавируса «омикрон», сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

Всего в области выявили 846 случаев коронавируса различных штаммов, из которых 45 относятся к британской линии и 800 — к индийской. По словам Ковалева, «омикрон» не регистрировали.

Он добавил, что в Ростовской области 14 территорий не выполнили норму по тестированию на коронавирус. Это касается Волгодонска, Гуково, Донецка, Новочеркасска, Зимовниковского, Кашарского и Обливского районов.

«Нет ни одной объективной причины не выполнять задачи. У нас в достаточном количестве лабораторий и тестов», — отметил Ковалев.

Ранее ростовский врач рассказал об особенностях нового штамма COVID-19 «омикрон».

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