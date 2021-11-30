Ростовские новости вторника о последствиях урагана и мутациях коронавируса

Ростовский символ Нового года планируют установить в парке имени Максима Горького. Сити-менеджер Алексей Логвиненко сообщил, что подготовка города к Новому году начнется с первого дня зимы, в этом время власти планируют установить все закупленные инсталляции и декорации, собрать сцену для открытия елки в центре города, а также повесить декоративные баннеры и флажки с поздравлениями и новогодней символикой. Общая сумма трат по подготовке Ростова к Новому году в настоящий момент составляет около 28,8 миллиона рублей.