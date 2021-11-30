Ростовские новости вторника о последствиях урагана и мутациях коронавируса

Пугающее разнообразие
Глава Роспотребнадзора региона Евгений Ковалев рассказал, что в течение последних недель в Ростовской области выявили около 850 различных мутаций коронавирусной инфекции, включая разновидности британского и индийского штаммов.
Большая часть мутаций пришлась на штамм «дельта», обладающий высокой адаптивностью — власти зафиксировали 800 случаев. Вместе с ним 45 разнообразных мутаций нашли в британской разновидности штамма.
Кроме того власти смогли обнаружить одну южноафриканскую мутацию, но глава Роспотребнадзора успокоил жителей региона, сообщив, что эта мутация не имеет отношения к «омикрону», а произошла от линии мутаций, выявленной в 2020 году.
Ветреная ночь
Ростовское управление по делам ГО и ЧС объявило, что в минувшие сутки спасатели получили 33 вызова о происшествиях, вызванных вчерашним штормом.
В ночь на вторник, 30 ноября, Ростов накрыли ливни и ураганный ветер скоростью до 18 метров в секунду, который сносил деревья и остановочные комплексы.
Большинство заявок были направлены на ликвидацию ущерба от поваленных деревьев, сломанных веток и аварийных конструкций. Ростовчане рассказали, что в минувшую ночь обрушившиеся растения повредили пять автомобилей.
ГО и ЧС рассказали, что спасателям удалось ликвидировать последствия 28 аварийных ситуаций, а сообщения о пострадавших людях на горячую линию не поступало. Кроме того ростовчанам напомнили, что в случае чрезвычайных ситуаций им следует обращаться за помощью по номеру 112.
Все выше и выше
В Ростовской области объявлено неофициальное соревнование на звание самой высокой новогодней елки. Сейчас на звание самой высокой центральной елки претендуют главные ели Ростова и Новочеркасска. Согласно данным обеих городских администраций, в Новочеркасске высота елки составит 22 метра, а ростовская ель будет возвышаться на 24 метра над землей.
Ростовский символ Нового года планируют установить в парке имени Максима Горького. Сити-менеджер Алексей Логвиненко сообщил, что подготовка города к Новому году начнется с первого дня зимы, в этом время власти планируют установить все закупленные инсталляции и декорации, собрать сцену для открытия елки в центре города, а также повесить декоративные баннеры и флажки с поздравлениями и новогодней символикой. Общая сумма трат по подготовке Ростова к Новому году в настоящий момент составляет около 28,8 миллиона рублей.