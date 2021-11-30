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В Ростовской области выявили 846 мутировавших штаммов COVID-19 в 2020 и 2021 годах

30 ноября 2021, 13:19
Фото: freepik/freepik.com
В Ростовской области на данный момент зарегистрировали 846 различных мутаций коронавируса, в том числе британскую и индийскую версии, заявил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

В данный момент преобладает штамм «дельта», всего выявили 800 случаев. Еще 45 мутаций относятся к британской линии.

Одна мутация является южноафриканской, но ее обнаружили в минувшем году. По словам Ковалева, новый штамм «омикрон» не регистрировали в области.

Между тем, в аэропорту Платов усилили контроль за прилетающими из других стран.

Ранее главный санитарный врач региона Евгений Ковалев заявил, что жителей Ростовской области не получается заставить носить маски. Чаще всего нарушают в магазинах и транспорте.

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