В Ростовской области выявили 846 мутировавших штаммов COVID-19 в 2020 и 2021 годах

В данный момент преобладает штамм «дельта», всего выявили 800 случаев. Еще 45 мутаций относятся к британской линии.
Одна мутация является южноафриканской, но ее обнаружили в минувшем году. По словам Ковалева, новый штамм «омикрон» не регистрировали в области.
Между тем, в аэропорту Платов усилили контроль за прилетающими из других стран.
Ранее главный санитарный врач региона Евгений Ковалев заявил, что жителей Ростовской области не получается заставить носить маски. Чаще всего нарушают в магазинах и транспорте.