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Власти в Ростовской области назвали условия, при которых введут локдаун в 2022 году

2 декабря 2021, 06:54
Фото: rostov-gorod.ru
локдаун
В Ростовской области введение новые ограничений будет зависеть от эпидобстановки, сообщили в правительстве региона.

Напомним, что в начале ноября в регионе действовал локдаун, в результате чего были закрыты кафе и рестораны. Представители бизнеса жаловались на убытки и теперь опасаются, что все это повторится на новогодних праздниках.

Теперь отельеры и рестораторы интересуются у властей режимом работы в этот период. Многие боятся, что запреты введут внезапно.

«Все обращения рассматриваются оперативным штабом. Принятие тех или иных решений будет зависеть от актуальной эпидемиологической обстановки», — прокомментировали в региональном правительстве.

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