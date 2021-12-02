Власти в Ростовской области назвали условия, при которых введут локдаун в 2022 году

Напомним, что в начале ноября в регионе действовал локдаун, в результате чего были закрыты кафе и рестораны. Представители бизнеса жаловались на убытки и теперь опасаются, что все это повторится на новогодних праздниках.
Теперь отельеры и рестораторы интересуются у властей режимом работы в этот период. Многие боятся, что запреты введут внезапно.
«Все обращения рассматриваются оперативным штабом. Принятие тех или иных решений будет зависеть от актуальной эпидемиологической обстановки», — прокомментировали в региональном правительстве.