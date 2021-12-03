ДГТУ потратит на новые общежития на площади Гагарина 1,4 млрд рублей

Право на подписание контракта смог получить единственный участник конкурса ООО Фирма «Руслан», принадлежащая депутату-единороссу Адаму Батажеву.
За 1,48 миллиарда рублей заказчик в лице ДГТУ хочет получить два новых корпуса общежития, которые появятся на площади Гагарина. Эти здания будут иметь по 25 этажей, 22 из которых будут жилыми. На территории зданий будут размещены хозяйственные, технические помещения, а также конференц-зал, пункт медицинской помощи, игровые комнаты и столовые.
В настоящий момент определение поставщика заблокировано из-за внеплановой проверки, и контракт пока не заключен. Но благодаря тому, что застройщик ООО «Руслан» является единственным претендентом на контракт — его могут подписать в ближайшее время.
Ранее аукцион для поиска подрядчика строительства назвали несостоявшимся из-за отсутствия заявок от потенциальных исполнителей.