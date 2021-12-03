ДГТУ потратит на новые общежития на площади Гагарина 1,4 млрд рублей

За 1,48 миллиарда рублей заказчик в лице ДГТУ хочет получить два новых корпуса общежития, которые появятся на площади Гагарина. Эти здания будут иметь по 25 этажей, 22 из которых будут жилыми. На территории зданий будут размещены хозяйственные, технические помещения, а также конференц-зал, пункт медицинской помощи, игровые комнаты и столовые.