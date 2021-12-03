Полицейские задержали в Ростове-на-Дону 16 пьяных водителей за четыре дня

Мероприятия по проверке автотранспорта проводились в рамках декады поддержания безопасности движения на дорогах. В течение всей рабочей недели инспекторы ГИБДД были заняты пресечением случаев нарушения ПДД, а также профилактической работой с водителями-нарушителями и пешеходами.
В ходе мероприятий инспекторы объяснили ростовчанам необходимость соблюдать действующий скоростной режим, недопустимость вождения автомобиля в состоянии опьянения и важность применения светоотражающих элементов в вечернее время, когда видимость на дорогах значительно снижается.
В ГИБДД рассказали, что только за первые четыре дня рабочей недели удалось выявить 16 водителей, которые управляли транспортным средством в нетрезвом состоянии. Теперь двое из них понесут уголовную ответственность, так как это нарушение было повторным.
Ранее в массовом ДТП в пригороде Ростова произошло массовое ДТП с тремя погибшими, один из которых был несовершеннолетним.