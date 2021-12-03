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Полицейские задержали в Ростове-на-Дону 16 пьяных водителей за четыре дня

3 декабря 2021, 06:41
Фото: УГИБДД РФ по Ростовской области
В Ростове с понедельника, 29 ноября, инспекторы задержали 16 водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Мероприятия по проверке автотранспорта проводились в рамках декады поддержания безопасности движения на дорогах. В течение всей рабочей недели инспекторы ГИБДД были заняты пресечением случаев нарушения ПДД, а также профилактической работой с водителями-нарушителями и пешеходами.

В ходе мероприятий инспекторы объяснили ростовчанам необходимость соблюдать действующий скоростной режим, недопустимость вождения автомобиля в состоянии опьянения и важность применения светоотражающих элементов в вечернее время, когда видимость на дорогах значительно снижается.

В ГИБДД рассказали, что только за первые четыре дня рабочей недели удалось выявить 16 водителей, которые управляли транспортным средством в нетрезвом состоянии. Теперь двое из них понесут уголовную ответственность, так как это нарушение было повторным.

Ранее в массовом ДТП в пригороде Ростова произошло массовое ДТП с тремя погибшими, один из которых был несовершеннолетним.

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