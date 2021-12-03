Ростовский Дед Мороз рассказал, как COVID-19 повлиял на его работу

«Пришлось пройти вакцинацию, без QR-кода сейчас никуда не пустят, — отмечает собеседник. — Думаю, и на новогоднюю ночь будет заказ поработать в кафе или ресторане. Да, по идее все будет закрыто, но подозреваю, что, как всегда, на запрет закроют глаза».