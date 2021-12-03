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Ростовский Дед Мороз рассказал, как COVID-19 повлиял на его работу

3 декабря 2021, 09:07
Фото: pexels.com
Главным отличием работы главных сказочных персонажей на новогодних праздниках в этом году станет обязательное наличие QR-кода, сообщил RostovGazeta Дед Мороз, не пожелавший публиковать свое имя.

Ростовские артисты, играющие Деда Мороза и Снегурочку, сходятся во мнении, что в этом году их заработок на новогодних праздниках окажется гораздо ниже, чем раньше.

«Если откровенно — объем работы сильно сократился. Нас уже не приглашают на праздники в детские сады и школы. Из-за ограничений переодевают своих коллег, — говорит ростовский Дед Мороз. — Тем не менее заказы есть — Дедушка Мороз и Снегурочка так просто не исчезнут с горизонта».

Он добавляет, что главным отличием этого года стало обязательное наличие QR-кода у новогодних персонажей.

«Пришлось пройти вакцинацию, без QR-кода сейчас никуда не пустят, — отмечает собеседник. — Думаю, и на новогоднюю ночь будет заказ поработать в кафе или ресторане. Да, по идее все будет закрыто, но подозреваю, что, как всегда, на запрет закроют глаза».

Ранее RostovGazeta выясняла, сколько стоит пригласить домой главного новогоднего персонажа.

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