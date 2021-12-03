Ростовский врач предсказал еще один год в условиях пандемии COVID-19

Врач поясняет, что COVID-19 так просто не самоликвидируется. Для борьбы с ним, вероятно, потребуется еще целый год.
«Поэтому придется стиснуть зубы и потерпеть ковидные ограничения. Расслабляться нельзя. Не следует собираться толпами, ходить без масок при скоплении людей. Надо регулярно мыть руки, и, безусловно, вакцинироваться. А самое главное, что при малейших признаках заболевания, нужно обязательно делать ПЦР-тест на наличие COVID-19. Это важно для того, чтобы на ранней стадии выявить болезнь и изолировать зараженного от общества. Тем более, что сейчас хорошо организовано проведение ПЦР-тестов», — отмечает Игорь Гайнутдинов.
Доктор подчеркивает, что недавно выявленный новый штамм «омикрон», скорее всего, не окажет никакого влияния на ход пандемии.
«Четких данных о том, что „омикрон“ имеет более сложную структуру и отличается от своих предыдущих модификаций пока еще нет. Наоборот, ученые считают, что вирус имеет более короткий инкубационный период, и это уже хорошо. Он протекает с высокой температурой, имеет гриппоподобную симптоматику и не вызывает тяжелую пневмонию. И те предположения, что „омикрон“ несет в себе новую смертельную опасность — это лишь разрозненные, научно не обоснованные факты», — констатирует Игорь Гайнутдинов.