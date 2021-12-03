Ростовский врач предсказал еще один год в условиях пандемии COVID-19

«Четких данных о том, что „омикрон“ имеет более сложную структуру и отличается от своих предыдущих модификаций пока еще нет. Наоборот, ученые считают, что вирус имеет более короткий инкубационный период, и это уже хорошо. Он протекает с высокой температурой, имеет гриппоподобную симптоматику и не вызывает тяжелую пневмонию. И те предположения, что „омикрон“ несет в себе новую смертельную опасность — это лишь разрозненные, научно не обоснованные факты», — констатирует Игорь Гайнутдинов.