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Сергей Резник прокомментировал обыски у ростовского журналиста Игоря Хорошилова

3 декабря 2021, 15:10
Фото: Сергей Резник / youtube.com
Сергей Резник
Квартиру Игоря Хорошилова обыскали, потому что его подозревают в личном общении с Сергеем Резником, об этом заявил сам оппозиционный журналист.

В квартире ростовского журналиста Игоря Хорошилова 3 декабря прошли обыски. Поводом вероятно послужило уголовное дело против журналиста Сергея Резника, который объявлен в федеральный розыск.

Игоря Хорошилова якобы заподозрили в общении с Сергеем Резником через мессенджеры.

«У следствия есть возбужденное дело и больше ничего: отсюда эти безумные обыски, эти кидания на всех, кого следствие подозревает просто в личном общении со мной», – прокомментировал он.

По мнению Сергея, таким образом его якобы требуют признаться в администрировании телеграм-каналов. В ходе обыска проверяли переписки Игоря Хорошилова, чтобы установить связь журналиста с телеграм-каналом «Сергей Резник».

Ранее RostovGazeta писала о том, что обыски провели в домах сына и матери журналиста Сергея Резника.

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