Сергей Резник прокомментировал обыски у ростовского журналиста Игоря Хорошилова

В квартире ростовского журналиста Игоря Хорошилова 3 декабря прошли обыски. Поводом вероятно послужило уголовное дело против журналиста Сергея Резника, который объявлен в федеральный розыск.
Игоря Хорошилова якобы заподозрили в общении с Сергеем Резником через мессенджеры.
«У следствия есть возбужденное дело и больше ничего: отсюда эти безумные обыски, эти кидания на всех, кого следствие подозревает просто в личном общении со мной», – прокомментировал он.
По мнению Сергея, таким образом его якобы требуют признаться в администрировании телеграм-каналов. В ходе обыска проверяли переписки Игоря Хорошилова, чтобы установить связь журналиста с телеграм-каналом «Сергей Резник».
Ранее RostovGazeta писала о том, что обыски провели в домах сына и матери журналиста Сергея Резника.