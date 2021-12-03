В Ростове власти определились с проектом старинной гостиницы «Московская»

Сам из себя проект будет представлять комплекс, который должен будет заинтересовать малый бизнес Ростова. Со стороны Большой Садовой улицы фасад будет выполнен в классическом стиле, а вот со стороны улицы Шаумяна здание решено сделать современным и минималистичным.