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В Ростове власти определились с проектом старинной гостиницы «Московская»

3 декабря 2021, 16:51
Фото: vk.com/moifasad
В Ростове-на-Дону выбран проект гостиницы «Московская», об этом в социальных сетях сообщило общественное движение «Мой фасад».

Известно, что победителем конкурса стала основатель архитектурного бюро Architek Татьяна Митева. Над этим проектом также работали Александр и Даниил Басенко.

Как сообщили представители архитектурного бюро, главной идеей проекта стало сохранение исторического фасада и самого здания, при этом его также важно наполнить настоящей жизнью

«Наполнению мы уделили особенно много внимания. Ростов нуждается в гибких, многофункциональных пространствах больше, чем в неповоротливых ТЦ или огромных гостиницах», — цитируют общественники представителей Architek.

Сам из себя проект будет представлять комплекс, который должен будет заинтересовать малый бизнес Ростова. Со стороны Большой Садовой улицы фасад будет выполнен в классическом стиле, а вот со стороны улицы Шаумяна здание решено сделать современным и минималистичным.

Напомним, что проект реставрации доходного дома Максимова в Ростове завершат к 2023 году.

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