В Ростове власти определились с проектом старинной гостиницы «Московская»

Известно, что победителем конкурса стала основатель архитектурного бюро Architek Татьяна Митева. Над этим проектом также работали Александр и Даниил Басенко.
Как сообщили представители архитектурного бюро, главной идеей проекта стало сохранение исторического фасада и самого здания, при этом его также важно наполнить настоящей жизнью
«Наполнению мы уделили особенно много внимания. Ростов нуждается в гибких, многофункциональных пространствах больше, чем в неповоротливых ТЦ или огромных гостиницах», — цитируют общественники представителей Architek.
Сам из себя проект будет представлять комплекс, который должен будет заинтересовать малый бизнес Ростова. Со стороны Большой Садовой улицы фасад будет выполнен в классическом стиле, а вот со стороны улицы Шаумяна здание решено сделать современным и минималистичным.