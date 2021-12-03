В центре Таганрога 3 декабря несколько автомобилей попали в огромную яму

Подписчики сообщества «Таганрогское ДПС» поделились фото и видео, на которых запечатлены автомобили Toyota RAV4, Lada Vesta и ВАЗ, которые застряли в огромной и глубокой яме на перекрестке улицы Розы Люксембург и Гоголевского переулка.
Участники группы сообщают, что недавно на этих улицах положили асфальт, но его размыло дождем и снегом, который прошелся по территории города вместе с недавним штормом. Сейчас все пострадавшие автомобили вытащили из ямы, однако автолюбители продолжают предупреждать друг друга об опасности и просят быть осторожными на дороге.
«Это всё экология. Радиоактивный снег разъедает асфальт», — поделились предположениями жители Таганрога.