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В центре Таганрога 3 декабря несколько автомобилей попали в огромную яму

3 декабря 2021, 10:59
Фото: Дмитрий Черчесов / vk.com/taganrog_dps
В центре Таганрога три автомобиля провалились в размытую дождем яму на перекрестке улицы Розы Люксембург и переулка Гоголевского, об этом сообщили в соцсетях.

Подписчики сообщества «Таганрогское ДПС» поделились фото и видео, на которых запечатлены автомобили Toyota RAV4, Lada Vesta и ВАЗ, которые застряли в огромной и глубокой яме на перекрестке улицы Розы Люксембург и Гоголевского переулка.

Участники группы сообщают, что недавно на этих улицах положили асфальт, но его размыло дождем и снегом, который прошелся по территории города вместе с недавним штормом. Сейчас все пострадавшие автомобили вытащили из ямы, однако автолюбители продолжают предупреждать друг друга об опасности и просят быть осторожными на дороге.

«Это всё экология. Радиоактивный снег разъедает асфальт», — поделились предположениями жители Таганрога.

В конце ноября в Ростове иномарка провалилась в яму, заполненную кипятком.

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#Новости#Происшествия
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