В России 11% населения находятся за чертой бедности

Еще в сентябре орган государственной статистики объявил, что доходом ниже прожиточного минимума обладают около 17,6 миллиона граждан Российской Федерации — это более 12% населения. Этот показатель 2020 году составлял около 13,3%.
В настоящий момент всего 16 миллионов граждан имеют доходы, не соответствующие уровню прожиточного минимума, что составляет 11% от численности населения России. Сейчас наблюдается тенденция к сокращению количества бедных, однако Минтруд утверждает, что подобные изменения в статистике связаны с единовременными выплатами и ростом оплаты труда.
По мнению экспертов, уменьшение количества бедных граждан свидетельствует о восстановлении экономики к показателям периода до пандемии коронавируса. Инструментами изменений служит социальная помощь школьникам, пенсионерам и малоимущим и детьми.
Кроме того, в третьем квартале зарегистрировали увеличение численности трудоустроенных граждан.
В октябре глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко пообещал сократить число малоимущих горожан втрое.