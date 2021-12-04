В России 11% населения находятся за чертой бедности

В настоящий момент всего 16 миллионов граждан имеют доходы, не соответствующие уровню прожиточного минимума, что составляет 11% от численности населения России. Сейчас наблюдается тенденция к сокращению количества бедных, однако Минтруд утверждает, что подобные изменения в статистике связаны с единовременными выплатами и ростом оплаты труда.