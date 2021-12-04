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В России 11% населения находятся за чертой бедности

4 декабря 2021, 15:38
Фото: Pixabay.com
В России третий квартал продемонстрировал сокращение численности бедного населения до 11%, об этом рассказал портал «Новые Известия» со ссылкой на Росстат.

Еще в сентябре орган государственной статистики объявил, что доходом ниже прожиточного минимума обладают около 17,6 миллиона граждан Российской Федерации — это более 12% населения. Этот показатель 2020 году составлял около 13,3%.

В настоящий момент всего 16 миллионов граждан имеют доходы, не соответствующие уровню прожиточного минимума, что составляет 11% от численности населения России. Сейчас наблюдается тенденция к сокращению количества бедных, однако Минтруд утверждает, что подобные изменения в статистике связаны с единовременными выплатами и ростом оплаты труда.

По мнению экспертов, уменьшение количества бедных граждан свидетельствует о восстановлении экономики к показателям периода до пандемии коронавируса. Инструментами изменений служит социальная помощь школьникам, пенсионерам и малоимущим и детьми.

Кроме того, в третьем квартале зарегистрировали увеличение численности трудоустроенных граждан.

В октябре глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко пообещал сократить число малоимущих горожан втрое.

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