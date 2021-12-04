В Ростове-на-Дону построят девять внеуличных пешеходных переходов к 2030 году

Еще четыре пешеходных перехода построят в 2030 году. Один из них появится на проспекте Космонавтов в пересечении с улицей Волкова. Оставшиеся три появятся в самом центре города — на улице Красноармейской, их запланировано построить на пересечении с проспектами Ворошиловским, Буденновским и переулком Доломановским. Работы на этих объектах оценивают в 400 миллионов рублей.