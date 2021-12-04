В Ростове-на-Дону построят девять внеуличных пешеходных переходов к 2030 году

Согласно документу, размещенному на портале администрации Ростова-на-Дону, строительство первых трех переходов пройдет в 2023 году и будет стоить 307,1 миллиона рублей. При этом подземный переход стоимостью 107,1 миллиона рублей появится на перекрестке проспекта Шолохова с переулком Кривошлыковским, а два других пешеходных перехода появятся на проспекте Стачки в точках пересечения с улицами Бабушкина и Зорге.
Еще два внеуличных пешеходных перехода появятся в 2025 году на проспекте Нагибина по улицам Турмалиновской и Герасименко. Стоимость этих работ обойдется в 200 миллионов рублей.
Еще четыре пешеходных перехода построят в 2030 году. Один из них появится на проспекте Космонавтов в пересечении с улицей Волкова. Оставшиеся три появятся в самом центре города — на улице Красноармейской, их запланировано построить на пересечении с проспектами Ворошиловским, Буденновским и переулком Доломановским. Работы на этих объектах оценивают в 400 миллионов рублей.
Тем временем власти Ростова сообщили, что дорожные работы в Левенцовке закончат не раньше конца декабря.