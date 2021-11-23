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Почти 9 млн руб потратят на уборку пешеходных переходов в Ростове-на-Дону в 2022 году

23 ноября 2021, 05:47
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону в рамках аукциона выберут компанию, которая будет заниматься содержанием переходов, говорится на сайте Госзакупок.

Конкурс проводит Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города. Начальная цена контракта составляет 8,8 миллиона рублей.

Аукцион, в ходе которого выберут подрядчика, проведут 2 декабря. Выделенные деньги будут освоены в следующем году.

Компании придется поддерживать чистоту на нескольких улицах. В том числе Беляева, Менжинского, Штахановского и Малиновского.

В список работ входят уборка мусора, снега, сотрудники будут протирать перила, убирать незаконные объявления.

Ранее стало известно, что в 2022 году на озеленение и благоустройство Ростова потратят 49,5 миллионов рублей.

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