Почти 9 млн руб потратят на уборку пешеходных переходов в Ростове-на-Дону в 2022 году

Конкурс проводит Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города. Начальная цена контракта составляет 8,8 миллиона рублей.
Аукцион, в ходе которого выберут подрядчика, проведут 2 декабря. Выделенные деньги будут освоены в следующем году.
Компании придется поддерживать чистоту на нескольких улицах. В том числе Беляева, Менжинского, Штахановского и Малиновского.
В список работ входят уборка мусора, снега, сотрудники будут протирать перила, убирать незаконные объявления.
Ранее стало известно, что в 2022 году на озеленение и благоустройство Ростова потратят 49,5 миллионов рублей.