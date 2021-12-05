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Стало известно, сколько ростовчане потратят на подарки к Новому году

5 декабря 2021, 12:30
Фото: iStock
Ростовчане оказались на втором месте по щедрости на бюджет для новогодних подарков, такие данные стали известны из исследования сервиса по поиску работы SuperJob.

Опрос проводится среди жителей городов с численностью населения от 1 миллиона человек. Исходя из результатов анализа, самый щедрый бюджет на новогодние подарки готовы выделить жители Москвы, в среднем москвичи могут заплатить за подарок 17 тысяч рублей. На втором месте наряду с Хабаровском оказался Ростов-на-Дону. Оказалось, что жители этих городов выделят на подарок к новому году в среднем 16 тысяч рублей. На третьей строчке топа расположился Санкт-Петербург, здесь люди на новогодние подарки потратят 15 тысяч рублей.

Также известно, что женщины подарки дарят чаще, чем мужчины, но при этом укладываются в более скромную сумму, от 10 до 15,7 тысяч рублей. А средний бюджет на новогодние подарки в новом году составляет 13 тысяч рублей.

При этом исследователи выяснили, что расходы на новогодние подарки у россиян выросли на 10% по сравнению с прошлогодними показателями, но пока они немного меньше, чем до пандемии. В 2019 эта сумма составляла 13,5 тысяч рублей, а в 2020 уже начала снижаться до 11,8 тысяч рублей.

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