Стало известно, сколько ростовчане потратят на подарки к Новому году

При этом исследователи выяснили, что расходы на новогодние подарки у россиян выросли на 10% по сравнению с прошлогодними показателями, но пока они немного меньше, чем до пандемии. В 2019 эта сумма составляла 13,5 тысяч рублей, а в 2020 уже начала снижаться до 11,8 тысяч рублей.