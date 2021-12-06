rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 декабря 2021, 08:21

Published 6 декабря 2021, 08:21

Modified 1 октября, 13:53

Updated 1 октября, 13:53

Ростов-на-Дону и Таганрог останутся без света в начале недели с 6 декабря

6 декабря 2021, 08:21
В Ростове-на-Дону и Таганроге запланированы технические работы, из-за чего планируются отключения света, сообщили в энергокомпаниях.

В понедельник до 17.00 мск в Таганроге не будет электричества на улицах Садовой, Северной, Полевой, 3-ей Линии. До этого же времени ограничения будут действовать в переулках Садовом, 12-м Новом, в 3-ем и 4-м Линейных.

В Ростове электричество отключили по улицам Комсомольская, 23-линия, 25-я линия, 27-я линия, Мясникова, Ереванская. Выключать свет будут и во вторник, это коснется улиц Бондаренко, Владикавказская, Красногвардейская, Бондаренко, Волгоградская.

В этот период пройдут технические работы на оборудовании.

Ростовчане потребовали сделать бесплатным электричество на фоне роста тарифов ЖКХ

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика