Ростов-на-Дону и Таганрог останутся без света в начале недели с 6 декабря

В понедельник до 17.00 мск в Таганроге не будет электричества на улицах Садовой, Северной, Полевой, 3-ей Линии. До этого же времени ограничения будут действовать в переулках Садовом, 12-м Новом, в 3-ем и 4-м Линейных.