Ростов-на-Дону и Таганрог останутся без света в начале недели с 6 декабря

Posted 6 декабря 2021, 08:21
Published 6 декабря 2021, 08:21
Modified 1 октября, 13:53
Updated 1 октября, 13:53
В понедельник до 17.00 мск в Таганроге не будет электричества на улицах Садовой, Северной, Полевой, 3-ей Линии. До этого же времени ограничения будут действовать в переулках Садовом, 12-м Новом, в 3-ем и 4-м Линейных.
В Ростове электричество отключили по улицам Комсомольская, 23-линия, 25-я линия, 27-я линия, Мясникова, Ереванская. Выключать свет будут и во вторник, это коснется улиц Бондаренко, Владикавказская, Красногвардейская, Бондаренко, Волгоградская.
В этот период пройдут технические работы на оборудовании.
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