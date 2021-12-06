В Ростове-на-Дону хотят изменить маршрут троллейбуса № 7

Такое нововведение предлагают внести для того, чтобы троллейбус, следующий по маршруту «Сельмаш - Гребной канал» мог проходить весь путь на аккумуляторной батарее. Первый вариант следования маршрута по проспекту Буденовскому, второй - по проспекту Ворошиловскому.