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В Ростове-на-Дону хотят изменить маршрут троллейбуса № 7

6 декабря 2021, 10:43
Фото: vk.com/muprtk
В Ростове-на-Дону начали рассматривать вопрос об изменении маршрута троллейбуса № 7, сообщается на сайте городской администрации.

Департамент транспорта города Ростова-на-Дону предлагает сократить схему движения троллейбусов по данному маршруту.

Такое нововведение предлагают внести для того, чтобы троллейбус, следующий по маршруту «Сельмаш - Гребной канал» мог проходить весь путь на аккумуляторной батарее. Первый вариант следования маршрута по проспекту Буденовскому, второй - по проспекту Ворошиловскому.

Голосование проходит на портале «Активный ростовчанин» в разделе «транспорт и дороги» и завершится 10 декабря 2021 года.

«Просим жителей города рассмотреть обе предлагаемые схемы движения и оставить свой голос за оптимальный вариант организации работы маршрута», — сказано в сообщении.

Фото: rostov-gorod.ru

Ранее власти в Ростове пригрозили перевозчикам расторжением контрактов по 16 маршрутам.

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