В Ростове-на-Дону хотят изменить маршрут троллейбуса № 7

Департамент транспорта города Ростова-на-Дону предлагает сократить схему движения троллейбусов по данному маршруту.
Такое нововведение предлагают внести для того, чтобы троллейбус, следующий по маршруту «Сельмаш - Гребной канал» мог проходить весь путь на аккумуляторной батарее. Первый вариант следования маршрута по проспекту Буденовскому, второй - по проспекту Ворошиловскому.
Голосование проходит на портале «Активный ростовчанин» в разделе «транспорт и дороги» и завершится 10 декабря 2021 года.
«Просим жителей города рассмотреть обе предлагаемые схемы движения и оставить свой голос за оптимальный вариант организации работы маршрута», — сказано в сообщении.
Ранее власти в Ростове пригрозили перевозчикам расторжением контрактов по 16 маршрутам.