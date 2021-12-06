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В Таганроге движение трамваев № 2 восстановят к середине весны 2022 года

6 декабря 2021, 12:27
Фото: vk.com/taganrog.tram
В Таганроге объявили, что движение трамваев № 2 восстановят весной 2022 года, об этом сообщили в сообществе «Таганрогский трамвай».

В настоящий момент в Таганроге активно восстанавливают и реконструируют рельсы трамваев, подвергшиеся сквозной коррозии.

В сообществе рассказали, что работы ведутся по рельсам всего маршрута, и сейчас демонтаж старых путей уже почти завершен, а на некоторых улицах уже началась укладка новых.

Работы планируют завершить полностью за четыре месяца — к апрелю 2022 года. В комментариях к записи некоторые подписчики уже начали уточнять, когда начнется набор водителей на маршруты, на что получили ответ, что открытие маршрутов и набор персонала будут производить поэтапно. Информация об этом будет опубликована позднее.

Ранее в Ростове трамвай сошел с рельсов и перекрыл движение на Буденновском.

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