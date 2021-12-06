В Таганроге движение трамваев № 2 восстановят к середине весны 2022 года

В настоящий момент в Таганроге активно восстанавливают и реконструируют рельсы трамваев, подвергшиеся сквозной коррозии.
В сообществе рассказали, что работы ведутся по рельсам всего маршрута, и сейчас демонтаж старых путей уже почти завершен, а на некоторых улицах уже началась укладка новых.
Работы планируют завершить полностью за четыре месяца — к апрелю 2022 года. В комментариях к записи некоторые подписчики уже начали уточнять, когда начнется набор водителей на маршруты, на что получили ответ, что открытие маршрутов и набор персонала будут производить поэтапно. Информация об этом будет опубликована позднее.